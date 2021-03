Publiziert 24/03/2021 Am 16:07 GMT | Update 24/03/2021 Am 16:35 GMT

Von 24. bis 28. März 2021 steht die Eiskunstlauf-WM in Stockholm auf dem Programm. Aufgrund der Coronapandemie werden die Wettbewerbe ohne Zuschauer ausgetragen.

Auf dem Programm stehen je eine Damen- und Herrenkonkurrenz, der Paarlauf und das Eistanzen. In allen vier Disziplinen wird wie gewohnt je ein Kurzprogramm

Neben den Medaillen geht es in allen Disziplinen auch um die Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Insgesamt werden je 24 Startplätze in den Einzelkonkurrenzen, 19 im Eistanzen und 16 im Paarlaufen vergeben.

Weltmeisterschaften Hochspannung auf dem Eis: Eiskunstlauf-WM live bei Eurosport 22/03/2021 AM 08:55

Hier gibt es alle Informationen zur Weltmeisterschaft in der schwedischen Hauptstadt.

Die Eiskunstlauf-WM live im TV

Eurosport überträgt die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Stockholm vom 24. bis 28. März live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2.

Die Eiskunstlauf-WM im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es alle Wettbewerbe in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Die Eiskunstlauf-WM bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de gibt es alle News und zahlreiche Highlight-Videos zur Weltmeisterschaft in Stockholm.

Der Zeitplan:

Mittwoch, 24.03.2021 - 09:55 Uhr: Kurzprogramm Frauen, live bei Eurosport 1 und bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player

Mittwoch, 24.03.2021 - 18:25 Uhr: Kurzprogramm Paare, live bei Eurosport 1 und bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player

Donnerstag, 25.03.2021 - 11:25 Uhr: Kurzprogramm Männer, live bei Eurosport 1 und bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player

Donnerstag, 25.03.2021 - 18:05 Uhr: Paar Kür, live bei Eurosport 1 und bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player

Freitag, 26.03.2021 - 10:45 Uhr: Kurzprogramm Eistanz, live bei Eurosport 2 und bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player

Samstag, 27.03.2021 - 11:55 Uhr: Kür Männer, live bei Eurosport 1 und bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player

Samstag, 27.03.2021 - 17:00 Uhr: Einstanzen Kür, live bei Eurosport 1 und bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player

Sonntag, 28.03.2021 - 14:50 Uhr: Schaulaufen, live bei Eurosport 2 und bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player

Eiskunstlauf-WM: Schott verpatzt Kurzprogramm

Fehlstart für Nicole Schott: Die fünfmalige deutsche Meisterin hat mit einem verpatzten Kurzprogramm die erste Chance auf ein deutsches Olympiaticket bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Stockholm fast schon vergeben. Die 24-Jährige aus Oberstdorf geht nach mehreren Patzern nur als 20. in die Kürentscheidung am Freitag (18.00 Uhr). | Zum kompletten Artikel

Gold nach Tiefschlag: Die Olympia-Achterbahnfahrt von Savchenko/Massot

Weltmeisterschaften Heinrich und Schamberger fiebern WM entgegen: "Wäre wie ein Lottogewinn" 21/03/2021 AM 23:13