Bowe hatte das nationale Ausscheidungsrennen in Milwaukee im Januar gewonnen und sich somit einen von zwei Startplätzen für die USA in Peking gesichert. Die US-Rekordlerin Jackson dagegen hatte sich nach zwei Strauchlern als Dritte nicht für den 500-m-Sprint qualifiziert.

"Es geht um das Team USA. Erin hat die Spritzigkeit, eine Medaille mit nach Hause zu bringen, hoffentlich eine goldene", fügte Bowe an. Die Hoffnung erfüllte sich nun.

GESTERN AM 10:19

Nach vier Siegen reiste Jackson als Weltcupführende und Top-Favoritin in dieser Disziplin in das National Speed Skating Oval - und wurde ihrer Rolle gerecht. Die 29-Jährige setzte sich im National Speed Skating Oval in 37,04 Sekunden mit acht Hundertsteln Vorsprung vor Miho Takagi (37,12) durch