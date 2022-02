Silber gewann Europameister Patrick Roest aus den Niederlanden (6:09,31), Bronze holte der erst 22 Jahre alte Norweger Hallgeir Engebraaten (6:09,88).

Die niederländische Legende Sven Kramer kam im seinem letzten Karriererennen über seine Spezialstrecke in 6:17,04 auf Rang neun.

Ad

Der Erfurter und nationale Rekordhalter Patrick Beckert lief in 6:19,58 auf den elften Platz, Felix Rijhnen aus Frankfurt rundete mit einem 13. Rang bei seinem Olympia-Debüt ein solides deutsches Ergebnis ab.

Olympia - Eisschnelllauf Bester Deutscher: Beckert schrammt über 5000 Meter an Top Ten vorbei VOR 2 STUNDEN

Deutsche Läufer zufrieden

"Es war ein konstanter Lauf. In den ersten Runden hat ein bisschen das Tempo gefehlt, aber das ist okay", sagte Beckert, der sich gezielt auf den 10.000-m-Lauf am kommenden Freitag vorbereitet hat: "Ich gehöre nicht zu den drei Top-Favoriten, die Chance auf eine Medaille ist dort aber größer."

Rijhnen war über seinen ersten Einsatz auf olympischem Eis glücklich. "Ich war vor dem Start schon ziemlich nervös, mir ist selten so der Stift gegangen vor einem Wettkampf. Dafür habe ich aber eine ganz solide Leistung gebracht", sagte der zweimalige Inline-Weltmeister, der für den Traum von der Olympia-Teilnahme von Rollen auf Kufen gewechselt war. Der 31-Jährige ist am Schlusswochenende noch im Massenstart im Einsatz.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: "Ein Schock" - Frenzel gewährt Einblick in Isolation

(SID)

Bester Deutscher: Beckert schrammt über 5000 Meter an Top Ten vorbei

Rijhnen feiert starkes Olympiadebüt über 5000 Meter

Olympia - Eisschnelllauf Als Inliner zu Winter-Olympia! Rijhnens kuriose Geschichte VOR 14 STUNDEN