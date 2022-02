Sichtlich angefasst von den Ereignissen der letzten Tage und mit gebrochener Stimme spricht Frenzel im Video über seine missliche Situation.

Schließlich ist das Aushängeschild des Deutschen Skiverbandes (DSV) in der Nordischen Kombination im ersten Rennen um die Medaillen bei den Winterspielen in China, das am kommenden Mittwoch ( 9. Februar live bei Eurosport und im Liveticker ) mit dem Wettbewerb von der Normalschanze ausgetragen werden wird, aufgrund eines positiven Coronatests zum Zuschauer degradiert worden.

Der DSV-Teamarzt hatte am Vortag erklärt , dass man keinerlei Risiko eingehen wolle und "Gesundheit vor Gold" gehe. Auf jeden Fall solle bei einem dreifachen Familienvater wie Frenzel eine Folgeschädigung wie eine Herzmuskelentzündung ausgeschlossen werden.

Auch Teamkollege Terence Weber muss wie Frenzel nach dem positiven Test länger als erhofft auf seinen ersten Olympiastart in Peking warten.

Die Erklärung von Erik Frenzel im Wortlaut:

Einen schönen Gruß vom dritten Tag der Isolation. Ich bin jetzt seit zwei Tagen hier im Hotel und habe glücklicherweise alles, was ich so brauche. Ich habe Möglichkeiten, Sport zu machen und das Essen passt soweit. Ich muss jetzt geduldig bleiben, die COVID-Werte gehen glücklicherweise auch in die richtige Richtung. So hoffe ich, bald hier rauszukommen.

Dennoch ist die Situation sehr ärgerlich, weil es für einen Start im ersten Wettbewerb wahrscheinlich nicht mehr reichen wird. Aber ich hoffe, dass die Zeit noch ausreicht, mich für die beiden Wettkämpfe auf der Großschanze gut vorzubereiten, daran teilnehmen und das Team unterstützen zu können.

Zur allgemeinen Situation: Es ist ärgerlich, dass es nun so passiert ist. Wir haben alles dafür getan, um diesen Fall zu vermeiden. Meine Frau hat sehr viele Entbehrungen auf sich genommen. Wir sind alle in Isolation gegangen, die Kinder haben wir aus dem Kindergarten genommen, den Großen aus der Schule. Nun ist es doppelt ärgerlich, dass der ganze Aufwand nicht belohnt wird und man sogar noch eine draufbekommen hat.

Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sonst noch hätte tun können, außer den Schutz von Seiten meiner Familie zu gewährleisten und den Dingen, die wir ringsum noch getan haben. Zumal meine Familie nicht einmal schuld daran ist, dass wir in diese Situation gekommen sind. Wahrscheinlich bin ich beim Weltcup der Nordischen Kombination in Seefeld mit dem Virus in Kontakt getreten. Da habe ich mich in einem Bereich bewegt, von dem wir alle gehofft haben, dass wir uns in Sicherheit befinden. Wir wurden im Vorfeld alle gut getestet, auch die Athleten.

Auch der Athlet, der im Nachhinein positiv war, wurde im Vorfeld negativ getestet. Deswegen trifft auch ihn keine Schuld. Momentan kann es wahrscheinlich einfach jeden treffen. Das Virus ist unsichtbar, es trägt keiner einen Stempel auf dem Kopf: "Ich habe Corona".

Deshalb ist die Situation enorm ärgerlich. Ich habe zwei Jahre lang alles dafür getan, mich nicht mit diesem Virus anzustecken. Jetzt reise ich zu den Olympischen Spielen an und bin genau in diesem Moment positiv. Das war ein großer Schock, aber es lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Ich möchte gedanklich positiv und stark bleiben, mich fit halten und dranbleiben, um die Chance zu ergreifen, falls ich diese bekommen sollte. Dann will ich ordentlich Gas geben, um hoffentlich doch mit einem positiven Gefühl hier abreisen zu können.

