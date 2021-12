Extreme E

Jurassic X Prix: Carlos Sainz geht bei voller Fahrt die Tür auf - Rallye-Legende reagiert cool

Carlos Sainz senior vom Team Acconia-Sainz hat so seine Mühe mit dem Jura-X-Prix in Dorset - so geht unter anderem während des Rennens einfach seine Tür auf. Am Ende kommt Sainz sen. im Tandem mit Laia Sanz auf den fünften Rang. Mit einem vierten Platz sichern derweil Molly Taylor/Johan Kristoffersson dem Team Rosberg X Racing den ersten Titel der Extreme E.

