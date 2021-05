Die Extreme E will mit Rennen an Orten, an denen bereits heute die Folgen des Klimawandels in drastischer Weise sichtbar sind, für Aufmerksamkeit sorgen.

Die erste von fünf geplanten Stationen war am Osterwochenende Al-Ula in der saudi-arabischen Wüste. Die dritte Runde findet am 28. und 29. August in Grönland statt.

Neben Rosberg unterhält unter anderem auch Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ein Team.

Der Brite Jenson Button, Königsklassenchampion von 2009, ist sogar Rennstallchef und Pilot in Personalunion.

