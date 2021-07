Fechten

Olympia 2021: Andre Sanita mit Comeback im Florettfechten nach 8:14-Rückstand

André Sanita hat in seinem ersten Duell im Florett-Fechten bei den Olympischen Spielen in Tokyo für ein atemberaubendes Comeback gesorgt. Nach einem Rückstand von 8:14 durfte der 29-Jährige keinen Punkt mehr kassieren. In der Folge gelangen Sanita sieben Treffer gegen seinen Kontrahenten Siu Lun Cheung aus Hongkong.

00:03:53, vor 18 Minuten