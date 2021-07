Fechten

Olympia 2021: Britta Heidemann traut den deutschen Fechtern um Max Hartung einiges zu

Eurosport-Expertin Britta Heidemann glaubt an gute Chancen für das deutsche Herren-Fechtteam um Max Hartung: "Im Herren-Säbel dürfen wir mit einer Medaille rechnen. Ob im Einzel, in der Mannschaft oder in beidem". Außerdem spricht die 38-Jährige über eine eigene bittere olympische Erfahrung.

00:03:23, vor 16 Minuten