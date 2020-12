Dass es bei Startplatz 18 bleibt, war für den Sohn von Michael Schumacher aber auch so ziemlich die einzige positive Nachricht nach einem Qualifying, in dem für ihn wenig lief. "Man muss gar nicht drumherum reden: Das war insgesamt ein enttäuschender Tag", sagte Schumacher.

"Nachdem das Freie Training recht gut gelaufen war, hatte ich mir einige Hoffnungen gemacht", so Schumacher, der am Mittag noch auf Position sieben gefahren war. Doch im Qualifying bekam Schumacher keine perfekte Runde hin, die Kollision mit Nissany in der Schlussphase war dann gewissermaßen die "Krönung" der verpatzten Session.