Mick Schumacher geht damit von Startplatz zwei in das letzte Saisonrennen am Sonntag (13:20 Uhr).

Möglich macht das die Reverse-Grid-Regel: Die ersten Acht des Hauptrennens starten in umgekehrter Reihenfolge in den Sprint. Ilott wird damit von Position drei ins Rennen gehen. Den Sieg am Samstag holte Red-Bull-Junior Yuki Tsunoda (Japan/Carlin). Für den Sieg im Sprint gibt es 15 Punkte, zudem 2 Zähler für die schnellste Rennrunde - Ilott kann Schumacher damit nur noch bei für ihn optimalem Verlauf abfangen. Der Deutsche, der im kommenden Jahr für Haas in der Formel 1 fährt, greift damit nach seinem ersten Formel-2-Titel.