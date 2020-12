Alonsos Teilnahme an dem Test ist umstritten, da dieser ursprünglich für junge Fahrer vorbehalten sein sollte. Die FIA erlaubte es aber auch erfahreneren Piloten, die 2020 kein Formel-1-Rennen bestritten haben, an dem Eintagestest teilzunehmen.

"Dieser Test wird schön sein, denn es sind die Renningenieure und Mechaniker da, also lerne ich sie ein bisschen mehr kennen, denn der Test mit dem 2018er-Auto war mit einem jungen Team", sagt der 39-Jährige.

Aber was das Gefühl, das reine Fahren angeht, mache es "keinen Unterschied wie Tag und Nacht für meine Vorbereitung". Auch bezüglich seines Feedbacks, das er dem Team während des Tests geben wird, sieht der Spanier einen begrenzten Nutzen.

"Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was sie mit diesem Auto bis ins nächste Jahr hinein machen können, denn es geht eine Menge Abtrieb verloren und es gibt andere Reifen. Ich glaube also nicht, dass es irgendeinen Einfluss auf das nächste Jahr haben wird. Es geht mehr darum, dass ich mich mit den Jungs wohlfühle, mit der Sitzposition, etc.", mutmaßt Alonso.