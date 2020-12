"Er ist ein Riesentalent, sonst wäre er nicht zweimal Weltmeister geworden. Aber ob er wirklich die Fähigkeiten hat, sich auf das ganz Neue einzulassen - ob er so komplett ist, das jetzt von Anfang an zu nutzen?"

"Er war jetzt eine Weile draußen und die Formel 1 ist komplexer geworden. Ob er so gut ist? Ich sage nein, aber wir werden es sehen." Alonso hatte 2018 seine letzte Formel-1-Saison für McLaren bestritten und hat danach eine zweijährige Pause eingelegt. In dieser Zeit wurde er unter anderem mit Toyota Langstrecken-Weltmeister und zweimal Le-Mans-Sieger.

Noch etwas könnte weiteren Erfolgen für Alonso in der Formel 1 im Wege stehen, findet sein ehemaliger Rivale: "Bei den Teams, in denen er gewesen ist, ist er meist auch nicht so friedlich weggegangen. Vielleicht mit der Ausnahme Renault, als sein Manager [Flavio Briatore] noch Chef war. Da bin ich mal gespannt, wie er es macht."