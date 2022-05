Allerdings gab der Brite an, er habe nichts davon gewusst, dass sich die Waffe in seinem Gepäck befinde.

Dem Bericht zufolge sei Ecclestone nach seiner Festnahme in eine Einrichtung am Flughafen gebracht worden. Nach einer Befragung und der Zahlung einer Kaution in Höhe von umgerechnet 1200 Euro kam der 91-Jährige allerdings wieder frei. Im Anschluss konnte er seine Reise in die Schweiz doch noch antreten.

Ad

Ecclestone sorgte in der jüngeren Vergangeheit ein ums andere Mal für Negativschlagzeilen. Vor zwei Jahren sprach er in einem Interview mit "CNN" davon, dass schwarze Menschen in vielen Fällen rassistischer seien als weiße Menschen. Zudem hatte er einst seine Bewunderung für Diktatoren wie Adolf Hitler und Saddam Hussein ausgedrückt.

GP von Spanien Trotz Leclerc-Führung: Red Bull für Marko "ganz klar" das schnellste Auto VOR 9 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Hamiltons gesteht: Fuhr in Barcelona mit gebrochener Hand

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

GP von Monaco Kronjuwel in Gefahr? Monaco und die schwindende Einzigartigkeit GESTERN AM 11:08