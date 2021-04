Publiziert 07/04/2021 Am 12:47 GMT | Update 07/04/2021 Am 12:49 GMT

Dass man ihm den Sieg auf diese Weise genommen hat, hatte Bottas damals enorm verärgert.

"Ich habe mich gefragt: Warum tust du dir das an?", sagte Bottas in der neuen Staffel der Netflix-Dokumentation "Drive To Survive" und gibt zu, dass er damals sogar Rücktrittsgedanken hatte: "Ich habe ans Aufhören, ans Aufgeben, gedacht", so der Finne.

Teamchef Toto Wolff hat das damals aber nicht so wahrgenommen, wie er drei Jahre später sagte: "Er war natürlich sehr niedergeschlagen. Verstehe ich. Aber ich glaube nicht, dass es nahe am Rücktritt war", so der Österreicher. Dafür sei Bottas zu sehr "Competitor" - also am Wettbewerb orientiert.

Dass er direkt nach dem Rennen kurz darüber nachgedacht habe, könnte sich der Mercedes-Boss aber durchaus vorstellen. "Da verstehst du die Welt nicht", sagte er. Für Bottas selbst stand dabei aber vor allem eines fest: "Das werde ich nicht noch einmal machen!"

Wolff: Bottas ist nicht Rosberg

Auch für Wolff war der Call damals eine "katastrophale Situation" und alles andere als einfach zu machen. "So, wie ich das gehasst habe, kann ich mir vorstellen, wie schlimm das für ihn gewesen sein muss. Noch viel schlimmer", meinte Wolff, beharrt aber immer noch darauf, dass die Entscheidung notwendig war - auch wenn Hamilton bei noch fünf ausstehenden Rennen 50 Punkte Vorsprung hatte.

Auf Nico Rosberg angesprochen, der sich 2016 von den Niederlagen gestärkt gezeigt hatte und den WM-Titel geholt hatte, meinte Wolff: "Der Valtteri ist nicht der Nico, er funktioniert auch ganz anders. Er hat sicher den Willen in sich, nahe an Lewis dran zu sein und ihn zu schlagen, aber halt auf seine Art, und die ist anders."

Die "politische Keule" sei dabei aber im Gegensatz zu Rosberg nicht Bottas' Ding. "Aber das waren auch Nicos Stärken. Das muss man neidlos eingestehen."

