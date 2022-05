Das berichtet unter anderem "Motorsport-Total" und verweist dabei auf ein Foto kurz vor dem Crash. Darauf ist zu sehen, wie der Ferrari von Leclerc in der Rascasse Teile am Unterboden verliert.

"Wenn du denkst, du hättest bereits alles Pech der Welt in Monaco gehabt - und verlierst dann die Bremsen in Rascasse mit einem der kultigsten historischen Formel-1-Autos von Ferrari", erklärte Leclerc bei Twitter.

Denn: Die Heimatstadt ist für den 24-Jährigen bisher alles andere als ein gutes Pflaster. Bei drei Rennen im Fürstentum sah Leclerc bislang nie die Zielflagge. Im vergangenen Jahr hatte er zwar auf der Pole Position gestanden, konnte wegen eines Schadens durch einen Unfall am Ende des Qualifyings aber nicht starten.

In zwei Wochen startet Leclerc erneut im Ferrari in den Straßen von Monaco - dann erneut im Formel-1-Auto.

Verteidigt er in Spanien seinen Vorsprung von 19 Punkten auf Max Verstappen in der Fahrerwertung (Das Rennen am Sonntag, 15:00 Uhr im Liveticker ), geht er erstmals als WM-Führender in das Rennwochenende in seiner Geburtsstadt .