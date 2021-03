Es sei nicht selbstverständlich, Rennen abhalten zu können, so Domenicali. Die Formel 1 plant 2021 mit einem Rekordkalender von 23 WM-Läufen . "Bei den nächsten Stopps müssen wir uns von Fall zu Fall ansehen, wie es gerade um die Pandemie in der Welt steht. Hoffentlich geht es mit den Impfungen voran, um einer guten Zukunft entgegenblicken zu können. Das ist die oberste Priorität in diesem Jahr", sagte Domenicali.