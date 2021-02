Aktuell finden sich im neuen Rennkalender gleich zwei Triple Header in nur sieben Wochen in der zweiten Saisonhälfte: Belgien/Niederlande/Italien und Russland/Singapur/Japan. "Ich hoffe wirklich, dass wir im nächsten Jahr, wenn die Situation stabiler sein sollte, die Triple-Header so weit wie möglich vermeiden werden", meinte Domenicali zuletzt.