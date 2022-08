"Ich habe noch immer den Hunger und den Anspruch, zu kämpfen und an der Spitze zu fahren", sagte Alonso: "Ich will Teil eines Teams sein, das sich dem Lernen, Entwickeln und dem Erfolg verschrieben hat."

Er wisse, dass es noch viel Arbeit brauche, bis Aston Martin zur Spitze vorstoßen könne. Er sehe aber "eine Möglichkeit, die sich richtig anfühlt für mich".

Ad

Aston-Martin-Boss Lawrence Stroll erklärte zudem, Alonso sei genau der richtige Fahrer für sein Team. Er meinte: "Ich kenne und bewundere ihn schon seit vielen Jahren. Mir war immer klar, er ist ein entschlossener Siegertyp, genau wie ich es bin."

GP von Ungarn Nach Pleite in Budapest: Leclerc kritisiert sein eigenes Team VOR 12 STUNDEN

"Ich befinde mich auf einer Mission, die besten Leute zu versammeln, die richtigen Ressourcen und die richtige Organisation bereitzustellen, um in diesem so hart umkämpften Sport Erfolg zu haben. Diese Pläne nehmen in Silverstone allmählich Gestalt an", ergänzte Stroll.

Fernando Alonso wird neuer Teamkollege von Lance Stroll

Es sei ein "natürlicher Schritt" gewesen, Alonso zu einem Wechsel "einzuladen", meinte der Teamchef weiter. Der Ex-Champion soll dabei helfen, Aston Martin "zu einem Siegerteam zu formen". Stroll: "In unseren jüngsten Gesprächen haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir die gleichen Ziele und Werte haben. Da war es nur logisch und einfach, unsere Wünsche zu bündeln und zusammenzuarbeiten."

Übrigens verbleibt auch Lance Stroll als Fahrer im Rennstall. Das bestätigte Teamchef Mike Krack mit den folgenden Worten: "Wir sind hocherfreut darüber, Fernando und Lance im nächsten Jahr in unserem Fahreraufgebot zu haben." Krack nannte es eine "Kombination aus Erfahrung und Jugend", die seiner Meinung nach "unglaublich stark" sein werde.

Das könnte Dich auch interessieren: Hirnschäden durch Porpoising: Medizinischer Bericht lässt aufhorchen

Mehr News auf Motorsport-Total.com

F1-Rennkalender für 2022: 23 Rennen sorgen für Rekordsaison

GP von Ungarn "Nicht perfekt, aber ziemlich gut": Vettel zieht positives Fazit VOR 15 STUNDEN