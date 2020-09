"Das Auto besitzt in dieser Saison mehr Luftwiderstand", sagt der Italiener. "Das kommt aber auf Strecken zu tragen, in denen Abtrieb benötigt wird, keine Effizienz." Ferraris Problem. Der SF1000 wurde noch auf Basis des starken Ferrari-Antriebs entwickelt, der jedoch nach einigen Direktiven und dem FIA-Deal deutliche Einbußen hinnehmen musste. Dafür bezahlt man jetzt doppelt.

Trotzdem sei fehlende Leistung und fehlende Aerodynamik-Effizienz kein Grund, um die schwache Leistung vom Wochenende zu erklären. "Da muss mehr drin stecken, und darauf schauen wir." Der Teamchef hatte am Freitag die Reifen ins Spiel gebracht, die Ferrari nicht in das richtige Fenster bringen konnte.

Das hält auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn für eine Erklärung und sieht daher nicht ganz so schwarz: "Man verliert nicht 1,3 Sekunden pro Runde alleine durch den Motor. Sie konnten die Reifen einfach nicht ins Fenster bringen. Und dass es in Spa kälter war, hat auch nicht geholfen", sagt der ehemalige Ferrari-Technikchef, der selbst solche Szenarien erlebt hat.

"Und wenn so etwas passiert, dann bricht die Performance ein und sieht fürchterlich aus", sagt er. "Aber wenn sie die Reifen wieder richtig zum Arbeiten bringen können, dann wird auch die Performance zurückkommen", so Brawn. "Sie werden zwar keine Rennen gewinnen, aber es wird respektabler sein."

Beim nächsten Rennen in Monza rechnen jedoch die wenigsten mit dem großen Ferrari-Aufschwung. Denn auf den langen Geraden im Königlichen Park kommt es erneut auf die Motorenleistung an. "Da sind wir eindeutig nicht die Besten", sagt Binotto, hat aber etwas Hoffnung auf Besserung. Denn Motorenmodi wie der "Party-Modus" werden eingeschränkt werden - das könnte Ferrari helfen.

Spötter würden sagen, dass es Ferrari entgegenkommt, dass in Monza keine Zuschauer an der Strecke sein werden. So könnten sie von den Tifosi wenigstens nicht ausgebuht werden. "Ich denke nicht, dass wir ausgebuht werden würden", entgegnet Vettel. "Wenn ich die Wahl hätte, würde ich die Fans dabei haben. Aber wir wissen, dass wir im Moment keine Wahl haben und das nicht möglich ist."

Sollte Ferrari auch bei den Heimrennen in Monza und Mugello hinterherfahren, dürfte sich die Schlinge um den Hals von Teamchef Binotto immer enger zuziehen. Der Italiener betont, dass er sich in der Verantwortung für die aktuelle Situation sieht, aber alles dafür tun werde, um an Bord bleiben zu können. "Ob ich der richtige Mann bin, liegt aber nicht an mir zu sagen", betont er.