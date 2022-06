Erst durch das Safety Car konnte der Spanier Carlos Sainz noch einmal aufschließen und den Weltmeister unter Druck setzen.

Doch auch mit dem Ferrari im Rückspiegel blieb der Niederländer cool und feierte seinen fünften Sieg in den zurückliegenden sechs Rennen. Die internationale Presse bejubelte den 24-Jährigen.

Die Pressestimmen zum Rennen in Kanada:

Pressestimmen aus England

Guardian: "Max Verstappen hatte lange Zeit gesagt, dass er mit den entsprechenden Mitteln mehr als fähig ist, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Letztes Jahr holte er den Titel, aber sein Sieg beim Großen Preis von Kanada für Red Bull war ein Beweis dafür, dass er durchaus in der Lage ist, mehrere Meisterschaften zu gewinnen."

Daily Mail: "Lewis Hamilton kletterte von der Liege seiner Physiotherapeutin und belegte beim Großen Preis von Kanada den dritten Platz, der Balsam für seine quälende Saison sein wird. Ja, Hamilton lag hinter Sieger Max Verstappen, der seinen sechsten Sieg in dieser Saison einfuhr, und Carlos Sainz von Ferrari. Doch als die Sektkorken knallten und Hamilton den größten Jubel des Tages erntete, wirkte der 37-jährige Brite wie neugeboren auf dem Circuit Gilles Villeneuve, wo er 2007 seinen ersten von 103 Siegen errang."

Sun: "Mercedes zeigt Rückgrat, jetzt weiter nach Silverstone. Es ist ein großartiger Tag für Mercedes, das einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Red Bull ist eindeutig der große Gewinner. Aber der Ausfall von Sergio Perez, vermutlich wegen eines Getriebeproblems, deutet darauf hin, dass das Auto weiterhin Probleme hat."

Telegraph: "Nach den Strapazen, die sein Körper in einem sich heftig danebenbenehmenden Auto erlitten hatte, erzielte Lewis Hamilton endlich ein Ergebnis, das seinen verletzten Stolz heilen konnte. Ja, es war nur ein dritter Platz und ja, er fiel weitere zehn Punkte hinter den WM-Spitzenreiter Max Verstappen zurück, aber nach Monaten des harten Kampfes hatte er allen Grund, jeden Tropfen der Zufriedenheit an diesem Tag in der kanadischen Sonne auszukosten."

Lewis Hamilton feierte in Montreal seinen ersten Podestplatz der Saison Fotocredit: Getty Images

Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Der göttliche Verstappen greift nach dem WM-Titel. Sechs Siege in neun Rennen, die Aussichten auf seinen zweiten WM-Titel werden konkreter, er muss sich aber mit den stolzen Löwen Sainz und Leclerc messen. Hamilton fährt sein bestes Rennen in dieser für ihn kargen Saison."

Corriere dello Sport: "Sainz, der Pilot im Schatten, belebt Ferrari in Kanada. Verstappen bestreitet ein perfektes Rennen. Er bewahrt wie immer sein kaltes Blut. Er ist unangreifbar, phänomenal, einmalig."

Tuttosport: "Verstappen ist wie ein Marsmensch, doch Ferrari macht Fortschritte. Hätte Sainz nicht ein Schwergewicht wie Verstappen vor sich gehabt, hätte er auch ein Überholmanöver wagen können. In Silverstone kann Leclerc an Revanche denken."

Corriere della Sera: "Ein Rennen bis zum letzten Atemzug. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve ist Verstappen wie ein wildes Tier auf einer Strecke, die er liebt."

La Stampa: "Zwischen Sainz und den Erfolg stellt sich immer etwas. Im Finale startet der Ferrari-Pilot einen wilden Angriff auf Verstappen, doch der Weltmeister lässt sich nicht einschüchtern. Keine Chance für Mick Schumacher, der von Fehlern und vom Pech verfolgt wird. Ein technisches Problem zwingt ihn zum Rückzug."

Carlos Sainz konnte erst in den Schlussrunden an Max Verstappen heranfahren Fotocredit: Getty Images

Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Verstappen hält dem Angriff des besten Carlos Sainz stand. Ein großes Rennen des Spaniers in Kanada, sein bestes im Jahr 2022. Aktuell, das muss man konstatieren, ist gegen Verstappen aber kein Kraut gewachsen. Verstappen zieht in der WM auf und davon, er fährt auf einem anderen Niveau. Wir müssen schauen, ob Verstappen mit diesem Vorsprung vielleicht nicht schon die WM für sich entschieden hat."

AS: "Verstappen verhindert die Krönung von Sainz. Der Spanier wird Zweiter nach einer Verfolgungsjagd. Verstappen fliegt Richtung WM-Titel."

Sport: "Verstappen setzt sein Gesetz in Kanada durch. Große Vorstellung von Carlos Sainz, trotzdem reichte es nur für den zweiten Platz. Leclerc, der als Vorletzter gestartet war, konnte mit seinem fünften Platz den Schaden etwas eindämmen. Es sieht aktuell aber nicht danach aus, dass jemand Max Verstappen stoppen könnte."

El Mundo Deportivo: "Das Rennen war eine rein strategische Schlacht. Max Verstappen legte los wie ein Düsenjet."

Pressestimmen aus den Niederlanden

De Telegraaf: "Max Verstappen fuhr wieder wie ein echter Weltmeister. Es war sein 150. Wochenende als Formel-1-Pilot, und Max Verstappen zeigte erneut, wie komplett er ist. Sich verändernde Wetterverhältnisse und Strategien, dazu ein jagender Ferrari? Der amtierende Weltmeister hatte in Kanada auf alles eine Antwort."

Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: "Cleverer Verstappen hält Sainz in Schach. Neben dem olympischen Ruderbecken von 1976 kann niemand Max Verstappen das Wasser reichen."

