Lange hatte sich Mercedes die Entscheidung offengelassen, in den vergangenen Wochen aber schlug das Pendel zugunsten des 23-Jährigen aus. Mit der Verkündung wartete Mercedes jedoch, bis der hochgeschätzte Bottas ein neues Team gefunden hatte. Der Finne wird ab 2022 für Alfa Romeo fahren

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht absolut aufgeregt bin. Das ist eine riesige Chance, die ich mit beiden Händen ergreifen möchte", sagte Russell. Der Brite gehört seit 2019 dem Nachwuchsprogramm von Mercedes an und galt schon seit einiger Zeit als legitimer Kronprinz des siebenmaligen Weltmeisters Hamilton.

Während seiner Zeit bei Williams überzeugte Russell mit starken Leistungen, vor allem im Qualifying zeigte er teils herausragende Vorstellungen.

In dieser Saison hatte Russell großen Anteil daran, dass das ans Ende des Feldes abgerutschte Traditionsteam einen Aufschwung erlebte und derzeit auf dem achten Platz der Konstrukteurs-WM liegt. Unter anderem feierte er in Belgien seinen ersten Podestplatz.

Hamilton heißt Russell bei Mercedes willkommen

"Er war in jeder Rennkategorie ein Gewinner - und die letzten drei Saisons mit Williams haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte", blickte Teamchef Toto Wolff mit Vorfreude auf die nächsten Jahre. Russell gewann 2017 die GP3 und 2018 die Formel 2 - jeweils als Rookie.

"Jetzt ist es unsere gemeinsame Herausforderung, ihn dabei zu unterstützen, in unserem Umfeld und an der Seite von Lewis, dem größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, weiter zu lernen", so Wolff weiter. Es sei "eine Erleichterung für uns, dass unsere Pläne für 2022 klar sind und bekannt gegeben wurden".

Hamilton begrüßte den künftigen Teamkollegen in den Sozialen Medien. Russell habe sich das Mercedes-Cockpit durch "harte Arbeit" verdient. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und darauf, ihn als Fahrer reifen zu sehen", schrieb Hamilton.

Russell bestritt bereits im Vorjahr ein Rennen für Mercedes, als er beim zweiten Wochenende in Bahrain den an Corona erkrankten Hamilton ersetzte. Schon damals deutete er an, auf was sich die Mercedes-Fans in den kommenden Jahren freuen dürfen. Auf Anhieb fuhr Russell auf dem Niveau von Bottas und war auf bestem Wege zum Sieg, ehe ein schlechter Boxenstopp ihm alle Chancen nahm.

