In Südafrika, wo letztmals 1993 auf dem Kyalami Grand Prix Circuit ein Rennen der Königsklasse stattfand, ist kein Stopp geplant.

Dafür finden im kommenden Jahr zwei Grand Prix in den USA statt.

Neben Austin wird in Miami/Florida um WM-Punkte gefahren. Hamilton begrüßt die Aufwertung des US-Standorts.

"Es ist ein so großes Land. Ein Rennen in den USA ist sicher nicht genug", sagte der Brite: "Miami wird fantastisch, so wie es auch Austin ist."

(SID)

