Für die Bestzeit des Tages sorgte Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, der im 1. Training in 1:34,874 Minuten die schnellste Runde drehte . Auch Hamilton (1:34,919min) war dort schneller als Red-Bull-Pilot Sergio Perez bei seiner Topzeit im 2. Training (1:34,946).

Hinter Perez kam in der zweiten Session überraschend McLaren-Pilot Lando Norris (+0,257s) auf Platz zwei, Hamilton brannte die drittschnellste Runde (+0,364s) in den Asphalt.

Die Freude über Bottas' Leistung wurde derweil getrübt.

Vettel bekommt Startplatzstrafe in Austin aufgebrummt

Der Istanbul-Sieger setzt in Austin seinen insgesamt sechsten Verbrennungsmotor ein und muss im Rennen am Sonntag ( 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) in der Startaufstellung um fünf Positionen nach hinten