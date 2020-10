Daily Mail: "Nicht vielen ist es in den letzten Jahren in der Formel 1 gelungen, Lewis Hamilton zu überraschen. Aber Mick Schumacher hat es gewiss geschafft mit der Übergabe eines Helms seines Vaters von 2012."

Corriere dello Sport: "Hamilton, ein Mythos wie Schumacher. Der Brite erobert den Rekord der 91 Grand-Prix-Siege und erhält als Preis von der Familie Schumacher den Helm seines Vorbilds. Hamilton fährt für sich, für die Geschichte und für die Rekorde. Seine Wurzeln reichen in die Vergangenheit zurück, er schluckt die Gegenwart und rennt in die Zukunft. Wer weiß, wer seine Rekorde jemals übertreffen wird."

Tuttosport: "In diesen 91 Siegen steckt ein ganzes Leben, seine Rekorde, seine Erfolge und Misserfolge. Der Größte dieser so komplexen Formel-1-Epoche ist Hamilton, der nicht mehr nur ein Pilot, sondern eine Legende ist."

La Repubblica: "Hamilton, der Erbe Schumachers, hat die F1 umgekrempelt. Der erste Schwarze in der weißen Formel 1 hat Schumachers Rekord egalisiert. Mick Schumacher hat Hamilton nicht nur einen Helm, sondern ein Erbe, ein Siegel als Zeichen des Respekts für den Sieger überreicht, so wie Fußballer das Trikot tauschen."

Corriere della Sera: "Hamilton war ein junger Pilot, der die Welt verändern wollte - und es geschafft hat. Wenn Mercedes in jeder Saison immer besser wird, ist dies auch Hamiltons Talent und seinem festen Willen zu verdanken. Die Mercedes-Wunderwaffe ist Hamilton, der nie nachgegeben hat, auch in Abwesenheit wahrer Rivalen. Der einzige Misserfolg seit 2014 gegen Nico Rosberg hat ihn noch wütender und hungriger gemacht."

Marca: "Hamilton schreibt Geschichte. An seinem Auftritt gibt es nichts auszusetzen, er hatte das Geschehen jederzeit im Griff. Emotional und symbolisch war die Übergabe des roten Helms von Schumi durch seinen Sohn Mick an Lewis. Hamiltons Legende schreibt ein neues Kapitel. Für Vettel wurde es daheim ein Fiasko."

AS: "Hamilton macht alle platt. Der Brite egalisiert den Rekord Michael Schumachers von 91 Siegen. Schon seit einiger Zeit tritt Hamilton gegen keinen Piloten mehr an. Der Brite steht jetzt schon in den Geschichtsbüchern, er ist bereits ein Sportmythos. Hamilton betritt den Olymp. Ausgerechnet am Nürburgring, in der Heimat des Kaisers."