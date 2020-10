Lewis Hamilton hat offenbar gerade Wichtigeres im Sinn. Bei "Instagram", seinem zumindest inhaltlich ungefilterten Sprachrohr, beschäftigt sich der schillernde Formel-1-Weltmeister in diesen Tagen mit dem Klimawandel, dem Kampf für Gleichberechtigung und den verheerenden Auswirkungen des Coronavirus.

Nichts scheint dem Briten ferner zu liegen als ein Gedanke an seinen 91. Formel-1-Sieg. Dabei ist dieser Meilenstein, mit dem er den einst als unantastbar geltenden Rekord von Michael Schumacher einstellen würde, womöglich schon am Sonntag Realität.

Formel 1 Ecclestone: Darum hatte es Schumacher schwerer als Hamilton VOR 17 STUNDEN

"Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich fühlen werde, was es mir bedeuten wird - ob es mir überhaupt etwas bedeuten wird", sagte Hamilton zuletzt. Seine Worte gleichen sich, wenn er nach den Rekorden Schumachers gefragt wird. Und das geht schon eine ganze Weile so, immerhin hat sich der 35-jährige Brite in den vergangenen Jahren eine Bestmarke nach der anderen geholt.

Beim Großen Preis der Eifel am Sonntag unternimmt Hamilton nun seinen zweiten Anlauf auf die 91. In Sotschi vor zwei Wochen sollte es eigentlich so weit sein, doch zwei vom Kommandostand verschuldete Regelverstöße brachten den komplettesten Fahrer im besten Rennauto um den Erfolg.

Geht es nach Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort, darf Hamilton gern in Schumachers "Wohnzimmer" zuschlagen. "Der Schumacher-Rekord ist eine schöne Sache für uns Deutsche im Motorsport. Aber wenn er schon gebrochen wird, dann soll er doch bitte hier gebrochen werden", sagte Markfort im "SID"-Interview mit gewissem Eigennutz: Nicht nur Hamilton, auch dem Nürburgring wäre mal wieder ein Platz in den Formel-1-Geschichtsbüchern sicher.

Hamilton zögert mit seiner Vertragsverlängerung

Bliebe die ewig undankbare und kaum seriös zu beantwortende Frage, ob die meisten Siege ausreichen, um als Bester der Geschichte zu gelten. In diesem Punkt gehen die Meinungen auseinander.

Der Schotte Jackie Stewart, selbst dreimaliger Weltmeister, sieht weder Hamilton noch Schumacher überhaupt unter den Top Drei. "Juan Manuel Fangio ist meiner Meinung nach der größte Fahrer, der je gelebt hat. Dann kommt Jim Clark, selbst noch vor Ayrton Senna", sagte der 81-Jährige im Podcast "In the Fast Lane". Hamiltons Vorteil im Mercedes sei "fast unfair", so Stewart.

Der langjährige Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone wiederum sieht ganz klar Schumacher vor Hamilton, denn "Schuey war mehr oder weniger auf sich gestellt, als er im Auto saß", sagte Ecclestone der französischen Nachrichtenagentur "AFP": "Hamilton hat Gott weiß wen, der ihm hilft, ihm den Reifendruck oder die Kurvengeschwindigkeiten erklärt."

Hamilton dürften diese Diskussionen nicht viel ausmachen, der umtriebige Kosmopolit hat sie womöglich nicht einmal wahrgenommen. "Irgendwann" werde er mal auf die Rekorde zurückschauen, erklärte er vor einer Weile.

Bis dahin könnten seine Statistiken noch beeindruckender werden. Der Mercedes-Konzern hat sich nämlich am Dienstag vor Investoren klar zu seinem Formel-1-Engagement bekannt, an der Vormachtstellung des Teams in der Königsklasse dürfte sich unter dem derzeit gültigen Reglement mindestens bis Ende 2021 nichts ändern.

Das bedeutet Siegchancen en masse für Hamilton, der am Jahresende wohl auch die sieben WM-Titel Schumachers egalisiert. Allerdings zögert er weiter mit seiner Vertragsverlängerung. Vielleicht beschäftigen ihn ja wirklich andere Themen mehr.

(SID)

Das könnte dich auch interessieren: Haug über Mick Schumacher: "Muss zwingend 2021 Formel 1 fahren"

Mick Schumacher im Ferrari: Tolle Bilder vom Test im F1-Boliden

Formel 1 "Ich bin gescheitert": Vettel blickt auf Ferrari-Zeit zurück VOR EINEM TAG