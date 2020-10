"Wer konnte das erwarten?", strahlte Nico Hülkenberg nach seinem überraschenden achten Platz beim Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring. Am Samstag musste der Deutsche noch ohne Vorbereitung in die Qualifikation gehen und war als Letzter chancenlos, doch am Sonntag arbeitete er sich von diesem letzten Platz nach vorne und wurde dafür auch zum Fahrer des Tages gekürt.