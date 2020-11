Bisher hatten sich Mercedes (2014 bis 2019) und Ferrari (1999 bis 2004) mit je sechs Weltmeistertiteln in Folge den Spitzenplatz in dieser besonderen Kategorie geteilt, nun aber ist Mercedes alleiniger Rekordhalter.

Das bedeutet auch: Mercedes bleibt in der Turbo-Hybrid-Ära seit 2014 weiterhin ungeschlagen in der Konstrukteurswertung. Die Titel 2014 bis 2016 hatte das Team mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg sichergestellt, die Titel 2017 bis 2020 mit Hamilton und Valtteri Bottas.

In Imola hätte einzig Red Bull einen so vorzeitigen Titelgewinn durch Mercedes verhindern können, indem es 34 Punkte mehr erzielt hätte. Das ist Red Bull nicht gelungen. weil Max Verstappen und Alexander Albon ausgefallen sind. Am Ende feierte Mercedes einen ungefährdeten Doppelsieg.