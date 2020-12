George Russell funkte nach gut zwei Dritteln des ersten Freien Trainings an die Mercedes-Box: "Wir müssen uns meinen Sitz nochmal anschauen. Ich bin nicht ganz zufrieden rund um meine Schultern."

Der junge Brite dürfte mit seinem Helmdesign für einige ungläubige Blicke gesorgt haben: Zuletzt hatte Michael Schumacher vor etlichen Jahren einen Helm in mehrheitlich Rot im Mercedes-Cockpit aufgehabt.

Hinter Russell klassierte sich Max Verstappen (Red Bull) auf Position zwei, mit einem Rückstand von 0,176 Sekunden. Alexander Albon (Red Bull) schob sich als Dritter ebenfalls noch vor Mercedes-Stammfahrer Valtteri Bottas, der zum Auftakt in Bahrain P4 belegte. Daniil Kwjat (AlphaTauri) beschloss die schnellsten Fünf. (Hier das komplette Trainingsergebnis abrufen!)

Nach etwa 30 Minuten im ersten Freien Training hatte sich Charles Leclerc (Ferrari) ausgangs Kurve 4 verschätzt und war in Kurve 5 rechts von der Fahrbahn und hinein ins Kiesbett gerutscht. Er konnte seine Trainingsfahrt allerdings fortsetzen.

Kurz darauf hatte Pierre Gasly (AlphaTauri) einen Zwischenfall technischer Natur: "Die Spiegelhalterung ist gebrochen, ich komm rein." Er steuerte mit kaputtem rechten Rückspiegel, die Box an - und hielt den Spiegel auf dem Weg dorthin mit einer Hand fest.

Kurz vor dem Halbzeit-Punkt der Einheit gab es eine kurze virtuelle Safety-Car-Phase und Sportwarte gingen auf die Strecke, um Trümmerteile zu bergen. Es hatte sich in diesem Moment aber ohnehin kein Auto auf dem Kurs befunden.

Nach knapp einer halben Stunde meldete sich Fittipaldi per Funk: "Ich habe den Reifensatz zerstört." In der Tat: Vorausgegangen war ein großer Verbremser. Fast zeitgleich leistete sich mit Aitken der andere Formel-1-Debütant einen Dreher, konnte aber weiterfahren.

Valtteri Bottas (Mercedes) hatte indes ausgangs Kurve 8 zu viel Speed dabei und rodelte außen durch die Auslaufzone, genau wie im weiteren Verlauf noch andere Fahrer. Und später meldete Bottas noch am Funk: "Ich weiß nicht, was los ist. In Kurve 1 rein blockiert immer wieder das linke Vorderrad."