Zwei Feuerwehrleuten, die schnell am Unfallort waren, überreichte er eine Miniatur-Version eines Formel-1-Helmes. Zudem besuchte Grosjean die Garage seines Haas-Teams. Am Sonntag (18:10 Uhr), beim zweiten Rennen in Bahrain, wird Grosjean nicht teilnehmen können und durch den Brasilianer Pietro Fittipaldi ersetzt.

Grosjeans Bolide war am vergangenen Sonntag in der ersten Runde mit mehr als 220 km/h eingeschlagen, der Wagen wurde in zwei Teile zerrissen und brannte lichterloh. Grosjean konnte sich nach 26 Sekunden im Feuer aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien, er erlitt Verbrennungen an den Handrücken. Anschließend verbrachte er drei Nächte im Krankenhaus.