"Es war die rechte Seite, die hat den Funkspruch nicht gehört. Und so war der falsche Reifen draußen für das falsche Auto", erklärte Wolff. "Das darf nicht passieren, aber passiert auch unserem Team. Und das zeigt, dass Menschen an der Arbeit sind."

Denn in Artikel 24.2 a) und 24.3 e) des Sportlichen Reglements ist festgelegt, dass ein Fahrer nur mit seinen ihm zugeteilten Reifen fahren darf und nur eine bestimmte Anzahl an Sätzen benutzen darf. Der Verstoß wurde von den Technischen Delegierten der Formel 1 bereits an die Rennkommissare weitergeleitet.

Trotzdem hätte Russell den Sieg in Bahrain noch holen können. Denn die Pace des Mercedes war auf frischen Mediums so stark, dass sich der Brite schnell von Rang fünf auf Platz zwei vorfahren konnte.

Bevor er aber auch Sergio Pérez auf dessen Hards angreifen konnte, schlug das Pech ein zweites Mal zu: Ein Reifenschaden zwang Russell noch einmal an die Box. Am Ende wurde es für ihn Rang neun.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es wurde uns heute zweimal weggenommen", haderte Russell nach dem Rennen am Funk. "Es hat Spaß gemacht und ich habe es verdammt nochmal geliebt, aber ehrlich, ich bin am Boden zerstört. Ich bin wirklich am Boden zerstört. Ich hoffe, dass wir die Möglichkeit noch einmal bekommen werden."