Der Mittelpunkt der Formel 1 war Sebastian Vettel schon lange nicht mehr, doch in diesen Tagen gelingt ihm das plötzlich spielend - zumindest neben der Strecke. Karriere-Ende? Spektakuläre Rückkehr zu Red Bull? Alles, was im Fahrerlager Rang oder Namen hat, spricht derzeit über die Zukunft des deutschen Ex-Weltmeisters. Und Vettel selbst tut das natürlich auch.

"Ich will in der Formel 1 weiterhin etwas erreichen", stellt er in Spielberg klar, "nicht bloß teilnehmen oder noch ein bisschen Geld abgreifen. Ich habe noch etwas zu beweisen, vor allem mir selbst."

Vor dem zweiten Saisonrennen am Sonntag (ab 15.10 Uhr im Eurosport Liveticker) schwinden die interessanten Optionen für Vettels Leben nach Ferrari allerdings - und es wird langsam deutlich, wie die Wunschvorstellung des 33-Jährigen aussieht: Vettel will 2021 zurück zu Red Bull, zu dem Team also, das er von 2010 bis 2013 zu vier WM-Titeln führte.

Vettel: Marko wiegelt Red-Bull-Rückkehr ab

Der frühere Branchenführer gab sich lange zurückhaltend, wiegelte nun sogar ab. "Keinen Platz" im Team habe man momentan, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei "auto motor und sport". Doch Vettel kokettiert recht ungerührt weiter.

"Red Bull hat ein Siegerauto", sagt er, "also wäre das natürlich interessant." Auch das Stallduell mit Star-Pilot Max Verstappen würde ihn nicht abschrecken, "wenn man gewinnen will, muss man es ja sowieso mit jedem aufnehmen." Er kenne das Team noch immer gut, habe ohnehin steten Kontakt. Der Weg zu Red Bull, sagt Vettel, "ist kein weiter Weg."

Auch Vettel baut allerdings ein "aber" ein, wenn er über sein Ex-Team spricht, und das klingt so: "Aktuell ist das kein ernstes Thema. Man muss respektieren, dass Red Bull gut aufgestellt ist und momentan keinen großen Bedarf hat."

Albon bei Red Bull mit guten Argumenten

Die Rede ist dabei weniger vom ohnehin unantastbaren Verstappen. Es geht um das zweite Cockpit, Alex Albon hat es inne, er ist noch ohne Vertrag für 2021 - hat aber gute Argumente.

Der Sohn eines Briten und einer Thailänderin bringt ordentliche Leistungen, stammt aus dem Red-Bull-Kader und ist günstig. Das alles hilft ihm sicherlich, deutlich wertvoller ist aber das Machtgefüge im Hintergrund.

Denn die Mehrheit an der Red Bull GmbH hält nicht etwa der Österreicher Dietrich Mateschitz, sondern eine thailändische Familie: Die des verstorbenen Unternehmers Chaleo Yoovidhya, durch dessen Energy-Drink Mateschitz in den 1980er Jahren überhaupt erst auf die Red-Bull-Idee kam.

Verstappen relativiert Vettel-Aussagen

Albon startet unter thailändischer Lizenz in der Formel 1. Und aus dem Konzern, der hinter dem Rennteam steht, erfährt er starke Unterstützung. Eine Entscheidung pro Vettel fällt Teamchef Christian Horner und Berater Marko, alte Weggefährten des Deutschen, daher schwer.

Und auch Verstappen, der sich kürzlich bei einem gemeinsamen TV-Auftritt noch sehr offen für ein Vettel-Engagement zeigte, relativiert mittlerweile. "Er saß neben mir, ich wollte nur höflich sein", sagt der 22-Jährige.

Vettel bleibt in der Hoffnung auf eine Rückkehr daher nur eines: Abwarten, ob sich bei Red Bull sportlich die Notwendigkeit für einen Wechsel ergibt. Enttäuscht Albon auf der Strecke, könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen, zu ambitioniert sind die Bullen bei der Jagd auf Mercedes.

"Wir müssen schauen, was die nächsten Monate bringen", sagt Vettel daher.

(SID)

