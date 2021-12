Sebastian Vettel (Aston Martin) ordnete sich am Ort seines ersten Titelgewinns vor elf Jahren mit 0,998 Sekunden auf Verstappen auf Position zehn ein. Mick Schumacher belegte im Haas den 19. Rang (+2,689).

Auf dem Yas Marina Circuit, der durch Umbauarbeiten in zwei verwinkelten Streckenpassagen flüssiger geworden ist, feilten die Teams noch ordentlich an der Fahrzeugabstimmung. Das zweite Freie Training bei untergehender Sonne (14:00 Uhr im Liveticker ) dürfte größere Aussagekraft haben.

Hamilton wäre schon im ersten Freien Training bis auf 0,033 Sekunden an Verstappen dran gewesen, hätte ihm nicht die Rennleitung seine schnellste Runde gestrichen (wegen Tracklimits in Kurve 16).

"Sky"-Experte Ralf Schumacher analysiert das Trainingsergebnis zurückhaltend: "Wir wissen, dass Mercedes im Qualifying und Rennen meistens nachlegen kann."

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich ins Finale (je 369,5). Der Niederländer führt allerdings die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege (9:8) an. Deswegen wäre er Weltmeister, wenn beide im Rennen am Sonntag (14:00 Uhr im Liveticker ) ohne Punkte bleiben - was im Vorfeld zu Spekulationen über einen möglichen Crash führte.