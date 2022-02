Dass Masi nach seinen Entscheidungen in Abu Dhabi stark in die Kritik geriet und seinen Posten letztendlich räumen musste, hält der Niederländer für "falsch", "inakzeptabel" und "unglaublich", wie er sagte. "Es tut mir wirklich leid für Michael, denn ich halte ihn für einen sehr fähigen und guten Rennleiter."

Zwar kann er auch an Masis Ersatzmännern - Eduardo Freitas und Niels Wittich - nichts Schlechtes finden und hält sie ebenfalls für fähig, "aber für Michael war ich sehr traurig, und ich habe ihm auch eine Nachrichtig geschickt", so Verstappen. "Es war nicht die richtige Entscheidung."

Der Niederländer hätte es besser gefunden, wenn man Masi noch eine weitere Person an die Seite gestellt hätte - so wie es jetzt mit Herbie Blash der Fall ist, der den wechselnden Rennleitern assistieren wird.

Zudem betont er, wie schwierig Masis Aufgabe nach dem Tod von Charlie Whiting war und dass auch er von weiterer Erfahrung hätte profitieren können. "Jeder braucht Erfahrung", sagte Verstappen und erinnert an seine eigenen Formel-1-Anfänge. "Ich bin so viel besser als damals, und ich denke, das wäre bei Michael genauso gewesen."

"Ihn daher sofort zu entlassen, ist für mich nicht die richtige Entscheidung", sagte Verstappen und schickt einen weiteren Giftpfeil in Richtung der Verantwortlichen: "Ich wünsche ihm für seinen nächsten Schritt alles Gute und hoffe, dass es besser ist, als Formel-1-Rennleiter zu sein."

Masi hatte mit seinen Entscheidungen beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi 2021 maßgeblichen Anteil am ersten WM-Titel von Max Verstappen. Masi hatte in der späten Safety-Car-Phase entschieden, nur die Überrundeten zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen vorbeizulassen und das Rennen noch in derselben Runde freizugeben - beides steht so nicht im Reglement.