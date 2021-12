Bis 23:03 Uhr Ortszeit (20:03 Uhr MEZ) musste Max Verstappen noch zittern, ehe der Protest von Mercedes zurückgewiesen wurde und sich der Niederländer so richtig über den Gewinn des WM-Titels freuen durfte.

Lange lagen sich Verstappen und Teamchef Christian Horner vor Erleichterung in den Armen, als die Entscheidung der FIA feststand.

Dann legten Verstappen und Co. los. Zu den Klängen von "We are the Champions" gab es Champagner-, Bier- und Red-Bull-Duschen.

Niederländer feiern ihren ersten Weltmeister

Feutfröhlich wurde noch an der Strecke gefeiert. Die Crew trug Verstappen auf Händen über die Ziellinie.

Gemeinsam mit Freundin Kelly wurden die Feierlichkeiten fortgesetzt, von der Strecke ging es für einen Großteil des Teams in ein nahe gelegenes Luxus-Hotel.

Und auch die niederländischen Fans feiern ihren ersten Formel-1-Weltmeister überhaupt.

Alles zum dramatischen letzten Formel-1-Rennen:

