Die womöglich spannendste Formel-1-Saison der Geschichte geht auf die Zielgerade. Red-Bull-Pilot Max Verstappen und der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) gehen punktgleich ins letzte Rennen in Abu Dhabi am Sonntag (14:00 Uhr im Liveticker ).

Das gab es bislang nur 1974, als sich der Brasilianer Emerson Fittipaldi letztlich gegen den Schweizer Clay Regazzoni durchsetzte.

Ad

Auf dem Papier ist Hamilton leicht im Vorteil. Der Mercedes-Star reist mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Folge und dem stärkeren Motor im Heck an. Auf den zwei langen Geraden sollte Mercedes gegenüber Red Bull die Nase vorn haben.

GP von Abu Dhabi Der Große Preis von Abu Dhabi live im TV, Livestream und Liveticker VOR 2 STUNDEN

Zudem wurde die Strecke umgebaut und schneller gemacht, zwei verwinkelte Passagen wurden in leicht überhöhte Kurven verwandelt, das soll zu mehr Überholmanövern führen. Verstappen ist aber wild entschlossen und wird alles für den Titel geben - das hat sich spätestens am vergangenen Sonntag in Dschidda gezeigt.

Verstappen vs. Hamilton: Wer wird wie Weltmeister?

Obwohl beide 369,5 Punkte gesammelt haben, führt Verstappen die WM an - weil er ein Rennen mehr gewonnen hat. Deswegen wäre der Niederländer auch der neue Champion, wenn beide ohne Punkte bleiben.

Und weil Verstappen kein Kind von Traurigkeit ist und auch Hamilton ungern zurückzieht, ist ein möglicher Crash das alles beherrschende Thema in der Formel 1. Bleibt die Aggression auf der Strecke allerdings im Rahmen, dann gilt: Wenn beide in den Punkterängen liegen, ist derjenige Weltmeister, der zuerst die Ziellinie überquert.

Kuriose Ausnahme dieser Regel: Wenn Hamilton Neunter und Verstappen Zehnter wird, holt Letzterer dennoch den Titel, indem er sich den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde sichert. Ganz nebenbei geht es auch noch um die Konstrukteurs-WM. Hier liegt Mercedes 28 Punkte vor Red Bull, der achte Titel in Folge ist in Reichweite.

Max Verstappen wird Weltmeister, wenn...

... er vor Hamilton ins Ziel kommt oder dieser ohne Punkte bleibt.

... er Zehnter wird und Hamilton Rang neun erreicht, Verstappen aber die schnellste Rennrunde (ein Bonuspunkt) erzielt.

... Verstappen und Hamilton ohne Punkte bleiben.

Lewis Hamilton wird Weltmeister, wenn...

... er vor Verstappen über den Zielstrich fährt und dabei selbst mindestens Achter wird.

... er vor Verstappen über den Zielstrich fährt, dabei selbst Neunter wird, Verstappen auf Rang zehn fährt und nicht die schnellste Rennrunde erzielt.

... er Neunter oder Zehnter wird und Verstappen ohne Punkte bleibt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Verstappen macht Rennleitung Vorwürfe: "Werde anders behandelt"

(SID)

Historischer Monaco-GP: Alesi setzt Lauda-Ferrari in die Mauer

GP von Abu Dhabi WM-Showdown: Hamilton klar Trainingsschnellster - Verstappen zurück VOR 5 STUNDEN