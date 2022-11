GP von Abu Dhabi

Im Dezember 2020, als Schumacher sich als frischgebackener Formel-2-Champion ein Cockpit in der Königsklasse sicherte, sagte Vettel gegenüber "Sport1": "So wie Michael mir Tipps gegeben hat, wenn ich sie hören wollte, so werde ich das auch tun, wenn Mick mich fragt."

Der Rekordweltmeister und Vater von Mick Schumacher unterstützte Vettel bereits in jungen Jahren, entwickelte eine enge Freundschaft zum Heppenheimer. "Michael war eine enorme Inspiration. Nicht nur, als ich ihn als Kind habe fahren sehen, sondern auch, als ich ihn persönlich kennengerlernt habe und er ein Freund wurde. Es ist auf jeden Fall eine besondere Beziehung, die ich zu ihm habe", sagte Vettel im zurückliegenden Jahr.

Diese Beziehung pflegte er nun auch zum Sohn des Rekordchampions. "Ich bin für Mick, was Michael für mich war", erklärte Vettel. In den zurückliegenden beiden Saisons, in denen sich Vettel und Schumacher die Rennstrecke teilten, sah man die beiden Freunde immer wieder gemeinsam durch das Paddock laufen.

Entsprechend emotional verabschiedete sich Schumacher nun auch von seinem Freund: "Danke für alles, was Du für diesen Sport aber auch speziell für mich getan hast. Es ist schön gewesen, diese zwei Jahre mit Dir auf der Strecke zu verbringen. Gegen Dich zu fahren, mit Dir zu fahren, Erfahrungen zu teilen."

Schumacher scherzt: "Beide recht viel Zeit"

Dennoch sei Vettel für den 23-Jährigen auch weiterhin "nur ein Telefonat" und "drei Autostunden" entfernt. Wie Vettel wird auch Schumacher in der kommenden Saison nicht Teil der Formel 1 sein - wenn auch nicht ganz freiwillig.

Schumacher nahm sein Aus nun aber mit Galgenhumor: "Wir haben ja jetzt beide recht viel Zeit. Von daher freue ich mich jetzt schon auf die Zeit neben der Strecke."

