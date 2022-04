"Vettel stieg auf den Scooter in der Erwartung, dass der Marshall hinter ihm aufsteigen würde. Als er nicht aufstieg, fuhrt Vettel alleine zur Boxengasse, ohne dafür die Erlaubnis zu haben. Derweil versuchte der Marshall, die Rennkontrolleure für Anweisungen zu kontaktieren", erklärte die FIA in ihrer Stellungnahme.

Die Kommissare leiteten nach dem Training eine Untersuchung wegen der "unerlaubten Nutzung eines Scooters auf der Strecke" ein.

Mit der Geldstrafe wurde der 34-Jährige dann aber wegen des Verstoßes gegen Artikel 26.7 der Formel-1-Statuten belegt.

Die Regel sieht vor, dass sich innerhalb der ersten fünf Minuten nach dem Ende einer Session nur autorisiertes Personal auf der Strecke aufhalten darf.

Vettel mit unglücklichem Start 2022

Für Vettel war der Freitag in Melbourne eine denkbar unglückliche Rückkehr in die Königsklasse, nachdem er die ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien aufgrund einer Coronainfektion verpasst hatte.

Nach dem vorzeitigen Aus in der ersten Session verpasste der Heppenheimer auch das zweite Training.

Die Mechaniker konnten den Aston Martin nicht rechtzeitig reparieren.

