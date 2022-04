Sebastian Vettel hat bei seinem Comeback im Formel-1-Cockpit einen neuerlichen Rückschlag erlitten. Im ersten Training in Melbourne musste der zuletzt an Corona erkrankte Deutsche seinen Aston Martin mit Motorenproblemen 15 Minuten vor dem Ende der Session abstellen.

Das Heck seines Boliden qualmte, Vettel griff selbst zum Feuerlöscher und schob den Wagen mit Hilfe von Streckenposten an eine sichere Position. Nach dem Ende des Trainings düste er auf einem Motorroller zurück in die Boxengasse und winkte dabei lächelnd ins Publikum. Aston Martin kündigte einen Motorenwechsel an Vettels Rennwagen an.

Seine schnellste Runde hatte Vettel zuvor in 1:21,661 Minuten gedreht. Damit belegte der 34-Jährige den 13. Platz. Vettel hatte die ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien aufgrund der Corona-Infektion verpasst. Der Große Preis von Australien (Sonntag, 07:00 Uhr im Liveticker) wird der erste Saisoneinsatz für den viermaligen Weltmeister, der von Nico Hülkenberg (Emmerich) vertreten worden war.

Der zweite Deutsche im Feld, Mick Schumacher, wurde 20. und Letzter. Sein Rückstand auf Haas-Teamkollege Kevin Magnussen (18.) betrug am Ende 1,163 Sekunden.

Vettel: "Habe ein Problem mit dem Motor"

"Ich habe ein Problem mit dem Motor", funkte Vettel - und wurde von seinem Renningenieur aufgefordert, cool zu bleiben. Doch Vettel war sofort klar: "Vergesst es, der ist hinüber!" Er sprang aus dem qualmenden Cockpit und schnappte sich einen Feuerlöscher, um den Brand im Heck seines Aston Martin zu löschen.

Vettel löste damit die erste Unterbrechung dieses Wochenendes aus. Um 13:45 Uhr Ortszeit (Zeitverschiebung Australien-Deutschland: acht Stunden) wurden die roten Flaggen geschwenkt. Um 13:50 ging's weiter. Und er ist, weil er ohne Erlaubnis mit einem Motorroller über die Strecke zurück an die Box fuhr, Gegenstand einer Untersuchung durch die FIA.

Ferrari bei Topspeed vorn

Am meisten Zeit gewannen die Ferraris im Vergleich zu Red Bull auf den ersten und letzten 30 Fahrsekunden - also da, wo Topspeed mehr gefragt ist als Anpressdruck. Im kurvenreicheren Mittelsektor hingegen fuhr Max Verstappen Bestzeit.

Verstappen habe über "zu wenig Downforce" geklagt, verrät Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko im Interview mit dem 'ORF'. "Wir müssen uns überlegen, ob wir Topspeed reduzieren und auf mehr Downforce gehen. Es ist das erste Training. Wir wissen von Ferrari, dass die keine Aufwärmphase brauchen. Die sind sofort schnell. Das ist noch nicht beunruhigend."

Verstappen belegte letztendlich den vierten Platz, 0,820 Sekunden hinter Sainz' Bestzeit und 0,227 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Dahinter komplettierten Lando Norris (McLaren/+1,072), Esteban Ocon (Alpine/+1,198), Lewis Hamilton (Mercedes/+1,221) und Daniel Ricciardo (McLaren/+1,349) die Top 8.

