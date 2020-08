"Ich habe viele Stifte bei mir, aber nicht speziell um irgendetwas zu unterschreiben", lacht er vor dem anstehenden Formel-1-Wochenende in Belgien. Noch immer ist unklar, was der Deutsche im kommenden Jahr machen wird. Aston Martin? Red Bull? Oder doch Glickenhaus? Die Antwort darauf lässt wohl noch auf sich warten.

Silly Season in Spa: Vettel-Wechsel schon in Belgien fix?

Dann müssen es eben Fragen zur sportlichen Situation bei Ferrari tun. Doch die verändert sich bekanntlich auch nicht so einfach von heute auf morgen. Zuletzt in Spanien konnte Vettel zumindest ein kleines Erfolgserlebnis feiern, als seine riskante Einstoppstrategie aufging und er etwas überraschend auf Platz sieben fahren konnte. Anheben tut ihn das aber nicht.

"Die Champagnerflaschen wurden nach dem Rennen nicht geköpft", sagt er. Denn Platz sieben ist eigentlich nicht das, was Vettel und auch Ferrari wollen. Daher sei das Ergebnis auch kein Hochgefühl gewesen. "Wir waren zufrieden, dass unser Risiko aufgegangen ist", meint Vettel. "Wir wollen natürlich mehr, aber das ist in diesen Zeiten schwierig."

Gerüchte, dass das Team nicht mehr hinter ihm steht, wischt er einfach weg: "Ich vertraue den Leuten um mich herum. Sie haben in den vergangenen Jahren so viel gegeben", stellt er klar. "Es ist nur ein Zeichen von Respekt, dass ich alles zurückgebe, was ich habe. Ich schaue nicht auf die negativen Seiten. Ich zähle die verbleibenden Rennen nicht, sondern nehme es Rennen für Rennen."

"Irgendwann kommt alles zu einem Ende. Egal was passieren wird: Ich versuche die Zeit mit den Jungs zu genießen, mit denen ich so viel Zeit verbracht habe", so Vettel. Und alles was danach kommt, ist aktuell Zukunftsmusik.