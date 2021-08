"Checo ist für uns sehr wichtig im Kampf um die Konstrukteurs-WM", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner: "Im kommenden Jahr beginnt eine neue Ära der Formel 1 mit komplett neuen Fahrzeugen, seine Erfahrung aus einem Jahrzehnt und mehr als 200 Renneinsätzen wird auch dann eine wichtige Rolle spielen."

Max Verstappen steht bei Red Bull bis 2023 unter Vertrag, der Niederländer kämpft in diesem Jahr aussichtsreich um den Titel: Nur acht Punkte trennen ihn von Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes.

Pérez landete in sieben der bislang elf Rennen unter den ersten Fünf und sammelte konstant Punkte.

Höhepunkte waren der Sieg in Baku und ein dritter Platz in Le Castellet, es waren allerdings auch die einzigen Podestplatzierungen des Mexikaners. In der Team-WM liegt Red Bull nur 12 Punkte hinter Mercedes.

