Yuki Tsunoda gehört zu den größten Talenten in der Formel 1, da ist sich Red-Bull-Berater Helmut Marko sicher! Der Österreicher glaubt an den Japaner, der die Fähigkeit habe, in der Königsklasse eines Tages auf Platz eins zu fahren. "Er hat das Potenzial, Grands Prix zu gewinnen", gibt sich Marko gegenüber "Motorsport-Total.com" optimistisch, der außerdem klarstellt: "Und das ist ja unser Anspruch im Juniorprogramm."

Ob der Japaner eines Tages in der Lage sein wird, um den WM-Titel mitzufahren, möchte Marko hingegen nicht prognostizieren: "Weltmeister, da muss so viel zusammenstimmen. Da muss nochmal eine Stufe mehr vom Fahrer als Gesamtpersönlichkeit kommen, denn in einer kritischen Situation kann der Fahrer das ganze Team aufrichten oder mitziehen oder runterholen."

Gerade an seiner Mentalität muss Tsunoda noch arbeiten, da er als emotionaler Fahrer gilt, der auch immer mal wieder mit Wutausbrüchen am Funk auffällt.

"Aber Tsunoda ist nicht der einzige Fahrer, der auf dem Gebiet Probleme hat und der sowas in Anspruch nimmt", so der Red-Bull-Berater über die psychologische Hilfe, auf die der Youngster mittlerweile zurückgreift.

Tsunoda eine Ausnahme unter den Japanern

"Das ist ja auch nichts Verwerfliches", betont Marko. "Wir haben zwei Japaner im Kader, und die könnten gegensätzlicher nicht sein. [Ayumu] Isawa fährt auf Poleposition und kommt nachher daher: 'Entschuldigung, dass ich da bin.' Yuki ist da ganz anders. Der schert sich um nichts. Er ist sehr emotional unterwegs - für einen Japaner eher die Ausnahme."

Das ist auch der Grund, warum Red Bull eines Tages die Reißleine gezogen hat, um die Ausbrüche des emotionalen 22-Jährigen in den Griff zu bekommen. "Auf Englisch zu fluchen, das hat er bei Carlin gelernt", erklärt Marko. "Aber wenn du mitten in einer Kurve fluchst und schimpfst, ist das nicht gut. Dann fährst du langsamer."

Deshalb hat Red Bull Maßnahmen vorgenommen, um Tsunoda zu helfen, diese Attitüde abzustellen. "Außerdem kann der Ingenieur mit einem Feedback wie 'bloody fucking car' nichts anfangen", so Marko weiter. "Wir müssen wissen: Was macht das Auto genau? Das muss er analysieren und dann sachlich sagen."

Genießt Kultstatus!

Obwohl Tsunoda mit seinem Charakter immer wieder aneckt, genießt er bei Marko und Red Bull ein hohes Ansehen: "Yuki hat einen gewissen Kultstatus bei uns." In der Formel-1-Saison hat der Japaner bisher elf Punkte gesammelt, sein bestes Ergebnis ist bisher ein siebter Platz aus Imola.

Damit liegt der AlphaTauri-Pilot und Red-Bull-Junior auf Rang 16 der Gesamtwertung, einen Punkt hinter Mick Schumacher. Sein Teamkollege Pierre Gasly liegt mit 16 Punkten auf Rang 13. Zuletzt schaffte es Tsunoda im spanischen Barcelona in den Punkten, in den vergangenen sieben Rennen ging er leer aus.

