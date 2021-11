Lewis Hamilton hat den Rückstand auf Max Verstappen in der WM auf 14 Punkte verringert. Der Mercedes-Pilot gewann den Großen Preis von Brasilien nach einem Mega-Duell der Rivalen vor dem niederländischen Red-Bull-Piloten.

Erst zwölf Runden vor Schluss ging Hamilton mit einem starken Manöver an Verstappen vorbei. Valtteri Bottas komplettierte das Podium. Sebastian Vettel wurde Elfter.

"Vor dem Wochenende hätte ich nie gedacht, dass wir die Lücke zu Max dermaßen schließen können", sagte Hamilton: "Es lief ja alles gegen uns. Aber das zeigt, dass wir niemals aufgeben dürfen."

"Wir haben alles getan, was wir konnten, es war ein guter Kampf, aber am Ende hat ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt", sagte Verstappen: "Ich bin zuversichtlich, dass wir zurückschlagen."

Die Pressestimmen zum Großen Preis von Brasilien:

ENGLAND

Sun: "Volle Punktzahl! Lewis Hamilton hat mit einem Sieg in Senna-Manier in Sao Paulo die Debatte über den besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten endgültig beendet. Es war passend, dass er in Brasilien, der Heimat seines Jugendhelden Ayrton Senna, eine solche Leistung ablieferte."

Guardian: "Nichts ist unmöglich! Gegen alle Widrigkeiten und nach einem Wochenende voller Stolpersteine hat sich Lewis Hamilton mit einem bemerkenswerten Sieg zur Wehr gesetzt gegen ein Meer von Problemen."

Daily Mail: "Lewis Hamilton zeigte eine der besten Fahrten seines Lebens und entfachte seine WM-Ambitionen neu. Damon Hill, Weltmeister von 1996, bezeichnete diese Wendung als einen der spektakulärsten Momente der Formel 1."

NIEDERLANDE

De Volkskrant: "Ode an Senna: Hamilton besiegt Verstappen im Titanenduell. Max Verstappen schleuderte, drängelte und presste alles aus seinem Red Bull heraus, er war in Brasilien aber nicht ebenbürtig."

AD: "Lewis Hamilton hing nach drei schweren Rennen in den Seilen, aber an einem seiner bislang besten Wochenenden schlug er unbarmherzig zurück. Die Fans in Interlagos fühlten, dass sie Zeugen von etwas ganz Besonderem waren."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Superstar Hamilton hat in zwei Tagen den Mount Everest erklommen. Hamilton bewältigt mit Mut und Leidenschaft eines der kompliziertesten Abenteuer in seinen 15 Jahren in der Formel 1."

Corriere dello Sport: "Der göttliche Hamilton vollbringt eine wunderbare Aufholjagd, vor der Verstappen kapitulieren muss. Lewis hat wie ein wiederauferstandener Senna sein Rennen zu Ende gebracht."

Tuttosport: "Das spektakuläre Duell zwischen Hamilton und Verstappen ist weit mehr als eine beeindruckende sportliche Leistung. Ihre Rivalität ist das glaubwürdige Manifest einer Formel 1, die auch im Alter von mehr als 70 Jahren eine außerordentliche Vitalität bezeugt."

La Repubblica: "Mehr als ein Rennen: Karneval. In Brasilien zerstört Hamilton die Maske des Verlierers."

Corriere della Sera: "Tornado Lewis fegt Verstappen weg. Der Erbe Sennas verzückt Brasilien und die Welt. Er beweist, dass man niemals aufgeben darf."

SPANIEN

Marca: "Lewis Hamilton erteilte allen eine Lehrstunde. Dies ist einer der herausragendsten Siege seines Lebens. Das Image von Verstappen ist angekratzt, er versuchte Hamilton rauszudrängen. Der Kampf der Titanen geht weiter."

AS: "Dieser Tote ist noch sehr lebendig. Wahnsinns-Sieg von Hamilton. Zwei Titanen, zwei Giganten, zwei Piloten, die berufen sind, Geschichte zu schreiben in einem Duell der Superlative. Es war eine der größten Vorführungen, die man von dem britischen Genie in Erinnerung behalten wird. Hamilton kämpfte mit der Wut eines verletzten Meisters."

Sport: "Hamilton gewinnt in Brasilien an einem Wochenende mit Sanktionen und Theater. Hamilton gibt nie auf, das hat er wieder unterstrichen."

El Mundo Deportivo: "Epischer Triumph von Hamilton, die WM wird spannender denn je. Hamilton versenkt Verstappen in einer großen, finalen Schlacht. Es ist ein psychologischer Schlag für Verstappen. Als Hamilton überholte, brüllte die Tribüne wie wenn es ihr geliebter Senna gewesen wäre."

(SID)

