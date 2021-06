Publiziert 20/06/2021 Am 15:41 GMT | Update 20/06/2021 Am 16:15 GMT

Max Verstappen hat den Großen Preis von Frankreich in Le Castellet gewonnen. Der Red-Bull-Star überholte in der vorletzten Runde seinen Titelrivalen Lewis Hamilton (Mercedes) und baute seine WM-Führung aus.

Hamilton, der lange Zeit die Führung auf dem Circuit Paul Ricard innehatte, sicherte sich Rang zwei vor Sergio Pérez (Red Bull). Der F1-Rekordweltmeister liegt nun in der Fahrerwertung zwölf Punkte hinter Verstappen.

Aus Sicht der deutschen Fahrer überzeugte Sebastian Vettel im Aston Martin als Neunter und holte damit zwei weitere WM-Zähler, Mick Schumacher wurde 19. und lies seinen Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin hinter sich.

GP von Frankreich Verstappen knackt Hamilton in Le Castellet kurz vor der Zielflagge VOR 2 STUNDEN

Die Pressestimmen zum Rennen in Le Castellet.

Pressestimmen aus Deutschland

Sky Sport: "Last-Minute-Manöver! Verstappen gewinnt Fight gegen Hamilton. Im Generationenduell um die Formel-1-Krone hat der 23-jährige Verstappen den nächsten Punktsieg gelandet."

Sport Bild: "Hamilton verzweifelt an Verstappen. Red Bull kann dieses Jahr auch auf vermeintlichen Mercedes-Strecken gewinnen."

Kicker: "Was für ein Rennen in Le Castellet: In der 52. von 53. Runden beim Großen Preis von Frankreich schnappte sich Max Verstappen im Red Bull noch Lewis Hamilton im Mercedes und bleibt so in der WM-Wertung vor dem Weltmeister."

Sport1: "Mega-Finish": Verstappen klaut Hamilton den Sieg und entscheidet das Taktik-Duell für sich - Vettel überzeugt."

FAZ: "In der irren Hatz von Frankreich hat Max Verstappen seinen WM-Widersacher Lewis Hamilton überrumpelt und die Formel-1-Führung ausgebaut. Nach einem taktischen Geniestreich schnappte sich der Niederländer im Red Bull am Sonntag in Le Castellet mit einem Überholmanöver in der vorletzten Runde noch den Sieg. Hamilton musste sich nach langer Führung geschlagen."

SZ: "Beim Großen Preis von Frankreich wechselt die Führung zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen immer wieder. Kurz vor Schluss setzt sich der Niederländer noch an die Spitze - und bleibt WM-Führender."

Die Welt: "Max Verstappen patzt direkt in der ersten Kurve des Frankreich-GP. Lange Zeit sieht Lewis Hamilton wie der sichere Sieger aus. Dann aber rast der Niederländer heran, krönt Aufholjagd in der vorletzten Runde und baut seine WM-Führung weiter aus."

Max Verstappen (rechts) überholt Lewis Hamilton in Frankreich kurz vor dem Ziel Fotocredit: Imago

Pressestimmen aus Großbritannien

The Sun: "Es kam alles auf die Taktik an. Und es waren Red Bull und ihr Fahrer, die am Ende feiern durften."

Daily Mirror: "Verstappen hat sich von seiner Enttäuschung in Baku erholt und seine Führung in der WM-Wertung ausgebaut. Es schaut so aus, als sollte er der Alleinherrschaft von Mercedes ein Ende setzen.“

Daily Mail: "Der Niederländer ließ sich von einem Fehler in der ersten Kurve nicht stoppen, wo er die Führung an seinen Mercedes-Rivalen verlor, wurde aber auch von einer strategischen Meisterleistung seines Red-Bull-Teams unterstützt.“

Pressestimmen aus Frankreich

L’Équipe: "Die Strategie von Red Bull zahlte sich aus und Max Verstappen nutzte die Chance dank eines Überholmanövers vorbei an Lewis Hamilton in der vorletzten Runde."

Le Parisien: "Verstappen ist der König von Frankreich."

Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Der Bonuspunkt für die schnellste Runde machte es zu einem perfekten Tag für Red Bull, das Mercedes auf dem Kurs von Paul Ricard in Südfrankreich zuvor noch nie geschlagen hatte.“

AS: "Der Niederländer ist der große Sieger und Hamilton der große Unterlegene. Pérez komplettierte das Podium für Red Bull.“

Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Überholvorgang in der vorletzten Runde! Verstappen triumphiert in Frankreich und regiert über Hamilton."

Tuttosport: "Was für ein Sieg von Verstappen! Hamilton geschlagen, Ferrari-Katastrophe."

Max Verstappen (Red Bull) jubelt über seinen Sieg in Le Castellet Fotocredit: Getty Images

Weitere internationale Pressestimmen

Telegraaf (Niederlande): "Max Verstappen hat es geschafft, seine Spitzenposition in der Formel-1-WM weiter auszubauen. Nach einem Herzschlag-Duell mit Lewis Hamilton gewann er den GP von Frankreich."

Krone (Österreich): "Die Rennstrategie von Mercedes sorgte bei Valtteri Bottas für großen Unmut. Der Finne schimpfte über den Funk mit seiner eigenen Box. Besonders bitter: Der lange Zeit in Führung liegende Lewis Hamilton wurde in der vorletzten Runde noch von Max Verstappen überholt.“

Blick (Schweiz): "Nicht nur Mercedes-Pilot Lewis Hamilton wird vor dem Ziel noch vom Erzrivalen Red Bull überholt, sondern auch sein Teamkollege Valtteri Bottas. Der Finne verliert den Podestplatz an Sergio Pérez. Die Bullen-Strategie ist besser, Bottas stänkert im Team-Funk."

Das könnte Dich auch interessieren: Mick Schumacher hakt Crash ab: "Alles Teil des Lernprozesses"

Stroll lobt Vettel: "Sebastian ist ein großartiger Teamkollege"

GP von Frankreich Red Bull angriffslustig: "Können Mercedes jetzt überall schlagen!" VOR 20 STUNDEN