Die 19. Runde auf dem Circuit Paul Ricard sollte für Leclerc einen schicksalhaften Moment bereithalten. Dem 24-Jährigen, der sich eine Woche zuvor in Spielberg noch so eindrucksvoll im WM-Kampf zurückgemeldet hatte , unterlief ein fataler Fehler, das Heck seines Ferraris brach aus und sein Bolide landete in der Streckenbegrenzung.