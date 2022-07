Damit geht Sainz ausgerechnet bei seinem 150. Rennstart in der Königsklasse des Motorsports von der Pole Position in den Grand Prix auf der Traditionsstrecke in Großbritannien. Denn: 2020 in Spa-Francorchamps konnte der Madrilene wegen eines Defekts an seinem McLaren beim Rennen nicht an den Start gehen.

Besonders wohl hatte sich der 27-Jährige im Auto am Samstag allerdings nicht gefühlt. "Ich hatte eine Menge Probleme mit dem stehenden Wasser", sagte Sainz im Interview nach dem Qualifying. "Die Pole kam ein wenig überraschend", erklärte er daher zwar, gab sich aber auch selbstbewusst für das Rennen: "Die Pace war das gesamte Wochenende da."

"Wenn ich an unser Tempo am Freitag denke, haben wir, glaube ich, eine gute Chance, die Position zu verteidigen. Ich bin sicher, dass Max und Charles Druck machen werden. Aber ich werde mein Bestes geben", sagte Sainz.

Sainz 104. Pole-Sitter in der Geschichte

Der Spanier ist nun der 104. Pole-Sitter der Formel-1-Geschichte. Bisher war Sainz drei Mal auf dem zweiten Platz gelandet, zuletzt beim Großen Preis von Monaco.

Sainz geht damit auch als Favorit in das Rennen am Sonntag (16:00 Uhr im Liveticker ) und greift auf dem Silverstone Circuit sogleich auch nach seinem ersten Rennsieg. Auch in dieser ewigen Statistik des Motorsports würde sich der Madrilene hinter dem 32 Jahre alten Mexikaner einreihen: Pérez siegte 2020 beim Sakhir-Grand-Prix in seinem 190. Rennen zum ersten Mal.

Für die Weltmeisterschaft und das angeknackste Vertrauen würde Sainz ein Sieg durchaus helfen. Der 27-Jährige liegt aktuell 24 Punkte hinter dem Teamkollegen Leclerc und 73 Zähler hinter Weltmeister Verstappen abgeschlagen auf Rang fünf.

Meiste Qualifyings bis zur ersten Pole

Platzierung Fahrer Nationalität Qualifyings 1. Sergio Pérez Mexiko 216 2. Carlos Sainz Spanien 151 3. Mark Webber Australien 131 4. Jarno Trulli Italien 119 5. Thierry Boutsen Belgien 115

