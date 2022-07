"Das war ein schwieriger Tag und nicht so, wie wir es erwartet hatten", sagte er. "Das Auto fühlt sich komplett anders an, als wie wir es im Simulator vorbereitet haben." Davon sei der Red Bull "meilenweit weg".

Perez sprach von einigen "aerodynamischen Problemen", die er nicht näher erläuterte, die das Team aber bis Samstag aussortieren müsse. "Wir verstehen, was los ist, aber am Ende ist es wichtig, dass wir das in den Griff bekommen", sagte er. "Aktuell sind wir etwas im Hintertreffen."

Ad

Das schlechte Gefühl schloss sich für ihn nahtlos an das letzte Rennen in Kanada an: "Das war das erste Mal, dass es für mich im RB18 nicht gepasst hat", sagte er. "Von daher geht es für mich an diesem Wochenende darum, das großartige Gefühl zurückzubekommen und auf das Podium zu fahren."



Vor dem Wochenende war "Checo" noch optimistisch, dass sich Red Bull in einer guten Position befinden würde. Nach dem Freitag änderte sich seine Stimmung: "Es wird ziemlich schwierig. Aber wir haben das auch schon zuvor geschafft, und wenn ich mein Selbstvertrauen zurückbekomme, dann sollte es schon passen."

GP von Großbritannien Rennverbot wegen Schmuck? Hamilton schießt gegen FIA-Regel VOR 8 STUNDEN

Max Verstappen: "Kein großes Problem"

Teamkollege und WM-Leader Max Verstappen machte sich wie gewohnt weniger Sorgen. Dadurch, dass man im ersten Training nicht gefahren sei, sei das zweite Training immer ein Ratespiel. "Normalerweise baust du auf dem ersten Training auf. Das war zwar nicht ideal, aber auch kein großes Problem", sagte er.

"Manchmal funktioniert es und manchmal nicht sonderlich gut", merkte er weiter an. "Und dieses Mal war es eben nicht sonderlich gut. Aber es war auch nicht wirklich schlecht. Wir sind dabei und können uns auch noch ein paar Dinge anschauen."

Er betonte, dass Red Bull wisse, woran man arbeiten muss. "Und das werden wir versuchen über Nacht zu tun. Und morgen wird es vermutlich wieder regnen, von daher haben wir dann wieder ganz andere Bedingungen."

Das könnte Dich auch interessieren: Großes Update-Paket: Russell erwartet Mercedes jetzt auf Augenhöhe

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

GP von Großbritannien Rassismus-Debatte: Hamilton hält flammenden Appell GESTERN AM 16:34