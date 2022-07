Zum Hintergrund: Ende Juni lief ein von der FIA gewährter Aufschub bezüglich des Tragens von Schmuck während des Rennens ab. Als mögliche Strafen stehen bei einem Verstoß gegen die neue Regel sowohl Geldstrafen als auch Rennverbote zur Debatte.

Hamilton, der stets mit Schmuck ins Cockpit steigt, zeigte sich seinerzeit unbeeindruckt.

"Ich habe nicht vor, ihn abzunehmen. Ich denke, es sind persönliche Dinge. Man sollte so sein können, wie man ist", sagte Hamilton damals

"Mindestens zwei" Schmuckstücke könne er ohnehin nicht abnehmen, erklärte er und schob nach: "Und bei einem kann ich nicht erklären, wo es sich befindet."

Generell könne er die Debatte um das Schmucktragen nicht verstehen, wie er nun klarstellte: "Bei allem Respekt, wenn man sich anschaut, was auf der Welt abgeht, sollte man sich auf andere Dinge konzentrieren."

Dass der siebenmalige Weltmeister in Silverstone tatsächlich ausgeschlossen werden könnte, ist unwahrscheinlich. Am Freitagnachmittag ging er im Freien Training wie geplant an den Start.