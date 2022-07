"Eine Rennstrecke zu betreten ist extrem gefährlich. Sollten Sie diesen rücksichtslosen Plan weiter verfolgen, gefährden Sie Menschenleben", so Thompson. Die Behörden sendeten deutliche Worte in Richtung der Organisatoren: "Jeder, der das Rennwochenende nutzen möchte, um ein Verbrechen zu begehen, wird festgenommen werden."

Stattdessen rief Thompson dazu auf, friedlich auf derlei Probleme aufmerksam zu machen. Silverstone-Chef Stuart Pringle erklärte in einem Statement, man werde gemeinsam mit der Polizei alles in Bewegung setzen, "um solche Situationen zu bewältigen". Demnach werden verstärkt Einsatzkräfte vor Ort sein, um Protestaktionen zu unterbinden.

Schon einmal gelang es einem Aktivisten, während eines Rennens in Silverstone die Strecke zu stürmen. 2003 war Cornelius Horan, ein irischer Priester, auf die Hangar Straight gerannt und hatte einen Safety-Car-Einsatz ausgelöst. David Coulthard konnte dem Mann in letzter Sekunde ausweichen und ein Desaster gerade so verhindern.

Vor zwei Jahren nahm die Polizei vier Anhänger der Umweltorganisation Extinction Rebellion fest. Die Aktivisten waren während des Rennens, das wegen der Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen wurde, in das Gelände eingebrochen und hatten ein Banner mit der Aufschrift "Handelt jetzt" aufgehängt.

