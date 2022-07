Zuvor hatten bereits Piquets Aussagen, die Hamilton wegen dessen Hautfarbe herabwürdigten, für Empörung in der Formel 1 gesorgt.

Hamiltons Fahrer-Kollegen um Sebastian Vettel (Heppenheim) stellten sich vor dem Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 16:00 Uhr im Liveticker ) an die Seite des Rekordweltmeisters. "Jede Form von Beleidigung ist falsch, und ich finde es großartig, dass die gesamte Formel-1-Gemeinschaft so schnell reagiert und ihre Unterstützung für Lewis zum Ausdruck gebracht hat", sagte Vettel.

Ad

Auch Weltmeister Max Verstappen, der mit Piquets Tochter Kelly zusammen ist, verurteilte die Aussagen.

Formel 1 Alpine will Frau in der Formel 1: Projekt Rac(h)er für Diversität GESTERN AM 12:26

"Generell ist es auf der ganzen Welt, nicht nur in der Formel 1, nicht korrekt, solche Worte zu benutzen", sagte der Niederländer: "Das fängt schon bei der Erziehung an. Heutzutage muss man schon in jungen Jahren, zu Hause und in der Schule, lernen, dass man solche Dinge nicht sagen oder allgemein verwenden darf - und daran arbeiten wir. Und natürlich arbeitet die Formel 1, auch zusammen mit Lewis, daran. Und alle Fahrer stehen dahinter. Wir alle unterstützen das."

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

Hamilton dankt für Unterstützung

Hamilton zeigte sich "unglaublich dankbar" für die Unterstützung und erzählte, dass er "lange, lange Zeit Rassismus" und "Diskriminierung" ausgesetzt gewesen sei: "Es ist also nichts besonders Neues für mich."

Die Gesellschaft müsse sich ändern. "Ich denke, es geht mehr um das große Ganze. Es geht nicht nur um eine Einzelperson, es geht nicht nur um eine einmalige Verwendung dieses Begriffs", sagte Hamilton: "Es geht um das Gesamtbild."

Piquets Äußerungen stammen aus dem vergangenen November, wurden aber erst im Vorfeld von Hamiltons Heimrennen in Silverstone öffentlich aufgegriffen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Red Bull über Probleme in Silverstone: "Meilenweit weg"

(SID)

Wachablösung? Vettel: "Wenn man uns die richtigen Mittel gibt..."

Formel 1 Ecclestone schockiert mit Putin-Aussagen - F1 distanziert sich GESTERN AM 12:02