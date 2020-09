Tuttosport: "Ein weiteres Desaster: Doppel-Aus für Vettel und Leclerc in Monza. Gasly wird im italienischen AlphaTauri Erster."

Telegraph: "Pierre Gasly raste zu einem der überraschendsten Siege der jüngeren Formel-1-Geschichte in Folge eines chaotischen Italien Grand Prix."

Sun: "Er wird bald 36 und sagt, dass er sich besser fühlt als jemals zuvor. Lewis Hamilton ist unaufhaltsam, niemand kann ihn stoppen. Die Maschine Mensch in der Maschine Mercedes, das ist das Nonplusultra in der Formel 1. Ferrari - was soll man sagen. Die Plätze 13 und 14 sind für nichts relevant."